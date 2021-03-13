İpekyolu Belediyesi'nden ruhsatsız iş yeri kalmasın seferberliği

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ruhsatlandırma seferberliği başlattı. Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde ruhsata davet ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ilçede işyerlerini ruhsatlandırma çalışmalarına devam ediyor. Son zamanlarda onlarca esnafın ruhsatlandırıldığı İpekyolu ilçesinde "İpekyolu'nda Ruhsatsız İşyeri Kalmasın" sloganıyla bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilerek, ruhsatlandırma ile ilgili broşürleri dağıtılıyor.

"Türkiye'de en ucuz ruhsatlandırma ücreti uygulayan belediyelerden biriyiz"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını belirterek, "Ruhsatlarla ilgili önceden 5 yılda bir yenileme zorunluluğu vardı. Biz usule uygun belgelerini getiren esnaflarımız için bu 5 yıl şartını kaldırıp süresiz hale getiriyoruz. Esnaflarımız şartları sağlarsa eğer onlarca sene o ruhsat geçerli olacak. Biz Türkiye'de belki de iş yeri ruhsatlandırma ücretini en az alan belediyelerden biriyiz. Metrekare başına 1 TL alıyoruz. Başvuru harcı olarak da 55 TL'lik bir ücret alıyoruz. Biz neden bu kolaylığı sağlıyoruz. Kayıt dışı olduğu zaman biz o işletmeye ceza kesmek zorunda kalıyoruz. İşletmelerde çeşitli yasal yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Dağıttığımız broşürleri iyice inceleyin. Bir yere dükkan, işletme açmadan oranın uygun olup olmadığını lütfen gelip bizim ruhsat birimine sorun" dedi.

"Hedefimiz İpekyolu'nda ruhsatsız işletmenin olmaması"

Hedeflerinin İpekyolu'ndaki bütün işletmeleri ruhsatlandırmak olduğunu aktaran Belediye Başkan Vekili Aslan, "Adam dünyanın masrafını yapıyor. Sonra bakıyoruz bina ile ilgili o yerle ilgili birçok problem var. Biz buraya nasıl ruhsat verelim. Daha sonra belediyemiz başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarıyla da sıkıntı yaşıyorlar. Maalesef toplum olarak önce iş yapıyoruz, sonra bu işe bir şeyler uydurmaya çalışıyoruz, böyle olmaz. Biz arkadaşlarımızla beraber seferberlik başlattık. Hedefimiz de var. İpekyolu'nda ruhsatsız işletme olmayacak inşallah. Ruhsatın birçok getirisi var. Esnaflar olmazsa olmazımızdır. Esnaflarımız birilerinin ekmek kazanmasına sebep oluyor. Bu çok önemli ve kutsaldır. Biz ve çalışma arkadaşlarımız esnaflarımızı çok önemsiyoruz" dedi.

"Ruhsatlandırmada ile haksız rekabet son bulacak"

Ruhsatlandırma ile İpekyolu ilçesinde haksız rekabetin son bularak, kayıt dışı istihdam oluşumunun önleneceğini belirten yetkililer; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanacağı, vatandaşların ise daha sağlıklı, temiz ve düzenli hizmet alabileceğini ifade etti. Türkiye'deki en ucuz ruhsatlandırma tarifelerinden birinin İpekyolu ilçesinde uygulandığını vurgulayan yetkililer, işyeri ruhsatlandırmaları yapılırken, vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlandığını aktardılar. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı