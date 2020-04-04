İpekyolu Belediyesi'nden psikolojik canlı destek hizmeti
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İpekyolu, Van, Yaşam

İpekyolu Belediyesi'nden psikolojik canlı destek hizmeti

Van merkez İpekyolu Belediyesi, toplum ve aile içerisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin çözümü konusunda vatandaşlarımızın destekçisi olmaya devam ediyor.

04.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:10
İpekyolu Belediyesi'nden psikolojik canlı destek hizmeti

Van merkez İpekyolu Belediyesi, toplum ve aile içerisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin çözümü konusunda vatandaşlarımızın destekçisi olmaya devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların toplum ve aile içerisinde yaşamış oldukları olumsuzlukların aile ve çocuklar üzerindeki etkilerini bireysel ve toplumsal anlamda daha iyi yönetilebilmesi için destek vermek adına psikolojik destek hizmeti vermeye başlayacak. Kurmuş olduğu Kadın Danışma Merkezi'nde verilen psikolojik destek hizmetlerine tüm dünyada vuku bulan Korona virüs nedeniyle telefonda canlı destek yoluyla vermeye devam edecek. Hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında canlı destek yoluyla hizmet verecek psikologlar, vatandaşların psikolojik sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmak adına 0531 883 87 17 nolu telefonun öteki ucunda vatandaşların aramalarını bekliyor olacakları bildirdiler. - VAN

Kaynak: İHA

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