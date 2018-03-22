Van'ın İpekyolu Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenecek 'İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali' başvuruları sona erdi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 3- 5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivale 30 dakikayı geçmeyen kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel türünde rekor denebilecek bir katılımla 424 film için başvuru yapıldığı bildirildi. Ayrıca yine festival kapsamında düzenlenen "Van Temalı Filmler" atölye çalışmalarının da devam ettiği ifade edilen açıklamada, "110 kursiyerin katılım gösterdiği sinema atölyesinde eğitim gören Van halkı, atölye çalışmalarının sonunda Van temalı filmler üretecek ve bu filmler profesyonel bir jüri değerlendirmesinden sonra ödüllendirilecek. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen film festivalimizin bünyesindeki atölye kursları hafta içi her gün 18.00-21.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 14.00-17.00 saatleri arasında Şişli Öğretmenevinde devam ediyor" denildi.

Film atölyesini ziyaret ederek katılımcılarla sohbet eden Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, kursa farklı meslek gruplarına sahibi olan kişilerin ilgi göstermesi ve katılımın yoğun olması nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi. - VAN