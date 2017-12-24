İpekyolu Belediyesi, Kanser Taraması Semineri Verdi

İpekyolu Belediyesi, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla kanser taramasıyla ilgili seminer düzenledi.



İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Berivan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminer, pratisyen hekim Vedat Kavak tarafından verildi.



Belediye kurslarına katılan 250 kadın kursiyere, "2005 ve 2030'da kanser oranları", "Cinsiyete göre Türkiye'de en sık görülen kanserler", "Kanserde ölümün en sık nedenleri", "Kanserden korunma (Önleme, tarama ve erken tanı) evreleri", "Meme kanseri", "Kendi kendine meme kanseri taraması", "Serviks kanseri", "Kolorektal kanser" ve "Malin melanom" konularında bilgiler verildi.





Seminer sonrasında katılımcılara hastanelere düzenli giderek detaylı sağlık taraması ve kanser taraması yaptırmaları uyarısında bulunuldu.