İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu
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İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu

İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınların spor yapması için kısa bir süre önce açılan kadın spor merkezi, şimdi de skolyoz hastası Songül Eraslan için şifa kapısı oldu.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınların spor yapması için kısa bir süre önce açılan kadın spor merkezi, şimdi de skolyoz hastası Songül Eraslan için şifa kapısı oldu.

Kısa bir süre önce Bahçıvan Mahallesi Abdurahmangazi 4. Sokak'ta açılan ve kadınlara ücretsiz hizmet veren İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi, kas güçsüzlüğü problemi nedeniyle yürümede zorluk yaşayan Songül Eraslan için umut oldu. Umutların azaldığı bir anda kadın spor merkezi ile tanıştığını ifade eden Eraslan, "Yıllardan bu yana bu hastalıkla mücadele ediyor, bastonsuz adım atamıyordum. İpekyolu Belediyesinin kadınlara yönelik spor salonu açtığını duydum ve hayatımın bir parçası haline gelen bastondan kurtulmak için buraya kayıt yaptırdım. Kendi ayaklarımın üstünde durarak yaşamımı devam ettirmek istiyorum. Buraya geldikten sonra hocalarımın özel eğitimleri ile bacaklarımın güçlendiğini, yavaş yavaş kendi başıma adımlar atmaya başladığımı gördüm. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başta olmak üzere hocalarımız ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Doğru eğitim ve azim başarıyı getirdi"

Merkezde verdikleri eğitimlerle Songül Eraslan'ın ilk defa desteksiz adım atmaya başladığını belirten spor eğitmeni Tansu Ağtak da, "Daha ilk derste Songül'le tanıştık ve azmini gördük. Songül'ün azmi eğitimlerimizle birleşince başarı kaçınılmaz oldu. Songül'ün tamamen bastonsuz yürüyebilmesi için bacaklarını kuvvetlendirme teknikleri uyguluyor, kum torbaları kullanıyoruz. Hastamızın zorlanmayacağı esnetme, kas kuvvetlendirme hareketlerini yapmaya özen gösteriyoruz. Tüm kadınlar adına bizlere böyle bir imkanı sağlayan Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başta olmak üzere emeği geçen yetkililere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan; zumba, pilates, kardiyo, aerobik step, boks, kick boks, yetişkin jimnastik ve latin dansları dallarında hizmet veren kadın spor merkezinin Vanlı kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Aslan, "İlginin fazla olması nedeniyle kadın spor merkezi sayısının arttırılması yönünde çalışmalar başlattık. Alipaşa Kadın Spor Merkezimiz de kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak. Kadınlara yönelik çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - VAN

İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu
İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu
İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu
İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu
İpekyolu Belediyesi Kadın Spor Merkezi şifa kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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