İpekyolu Belediyesi, İşletmeleri Denetledi

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından işletmeleri denetlenmeye devam ediyor.

Vatandaşların kaliteli ve sağlıklı hizmet sunmak için İpekyolu İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimleri tarafından düzenli olarak gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimleri devam ediyor. Yapılan denetimlerin sonucunda denetim ekipler tarafından tarihi geçmiş 120 kilo tavuk ürünü tespit edilmiş olup, imha edilmek üzere ürünlere el koyulmuştur. Satış yapan firmaya bin 800 TL idari ceza uygulandı. Belediyenin insan sağlığı ve gıda hijyenine yönelik denetim ve uyarıları aralıksız süreceği belirtildi. - VAN