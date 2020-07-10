İpekyolu Belediyesi "İpek Park" projesini başlatıyor
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İpekyolu Belediyesi "İpek Park" projesini başlatıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi kentte yeşil alanların artırılması, vatandaşların aileleriyle güzel zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla "İpek Park" projesini başlatıyor.

İpekyolu Belediyesi
10.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:58

Van'ın İpekyolu Belediyesi kentte yeşil alanların artırılması, vatandaşların aileleriyle güzel zaman geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla "İpek Park" projesini başlatıyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, proje hakkında bilgilendirdi.

Proje sayesinde şehir merkezinde TOKİ'den devralınan yaklaşık 12 dönümlük yeri, yeşil alana çevirmeyi hedeflediklerini belirten Aslan, projenin belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tasarlanan prestijli bir çalışma olduğunu söyledi.

Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Şerefiye Mahallesi'nde yapılacak 7 bin metre kare yeşil alana ve 430 metre yürüyüş yoluna sahip olacak park, tamamen eğlence ve kültür merkezi olarak tasarlandı. Park içerisinde ters ev, buz pisti, oyuncak müzesi, tematik oyun parkı gibi kentte ilk kez bulunacak yapıların yanında spor alanları, engelsiz kafe ile konsept fotoğraf çekim alanları da yer alacak. Bu çok kapsamlı ve nitelikli proje aslında Van için bünyesinde bir çok ilki barındırıyor. Amacımız vatandaşlarımızın ailesiyle eğlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir park oluşturmak."

"Parkın içinde 12 metrelik Elsa Kulesi bulunacak"

Projenin kentin çehresini değiştireceğini ifade eden Aslan, "Burası kış memleketi bizde istedik ki burada bir buz pisti olsun. Pistimiz kapalı olarak 650 metrekare olacak. İlk etapta 350 metrekarelik bir alanda hizmet vereceğiz. Daha sonra talebe göre bu alan genişletilebilir. Parkın içinde çocuklarımız için oyuncak müzesi olacak, burada masalsı bir kule olsun istedik ve 12 metrelik Elsa Kulesi'ni yapacağız. Yine bu alanda bir çok çizgi film karakterine ait figürler yer alacak. Çocuklarımız burada hem oyun oynayacak hem de fotoğraf çekecek. Vatandaşlarımızın daha iyi vakit geçirebilmesi için kamelya ve oturma alanları olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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