İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor
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İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler ilkbaharda ilçeye renk katacak.

07.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:38
İpekyolu Belediyesi ilkbahara hazırlanıyor

'ın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler ilkbaharda ilçeye renk katacak.


Toplamda bin metrekare kapalı alanda yetiştirilen çiçekler; park, refüj, kaldırım kenarları ve ilçenin muhtelif yerlerindeki yeşil alanlara dikilecek. Bu sayede İpekyolu estetik bir görünüme kavuşacak.


Seralarda ekipler tarafından; menekşe, horoz ibiği, süs lahanası, kadife, zinya, bodrum papatyası, kasımpatı ve petunya gibi mevsimlik çiçeklerin yanı sıra birçok çiçek ve bitki yetiştiriliyor. Mart ayı sonuna kadar binlerce çiçek üretiminin yapılması planlanarak daha renkli ve yeşil bir İpekyolu hedefleniyor. - VAN

Kaynak: İHA
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