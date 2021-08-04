İpekyolu Belediyesi ilçede 15 parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçenin oluşturulması için 15 yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçenin oluşturulması için 15 yeni parkın yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla mevcut park sayısı 48 den 63'e çıkarılacak.

İlçedeki 170 bin metrekare olan yeşil alan, yeni yapılacak 40 bin metrekarelik alanlarla birlikte 210 bin metrekareye çıkarılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, vatandaşların gezip dinlenebilecekleri, çocukların oyun oynayarak eğlenebilecekleri park ve yeşil alan miktarını artırmada kararlı olduklarını söyledi.

Park çalışmalaının kısa sürede tamamlanması talimatını veren Aslan, "Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını genişletme amaçlı park ve yeşil alan miktarımızı artırma çalışmalarımız sürüyor. İmar planında yeşil alan olarak gördüğümüz her yere park yapma kararlılığındayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 15 yeni parkın yapımını sürdürüyor. Pek çok yeni konsept donatıyı yapısında bulunduracak parklarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunma hedefindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar