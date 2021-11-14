İpekyolu ilçesinde şartnameye uygun yapılmayan asfalt söküldü

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde şartnameye uygun yapılmayan yolların asfaltı söküldü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından daha önce ihale edilen ancak teknik şartnameye uygun imalatı yapılmayan yolların asfaltının söktürdüğü bildirildi.

Asfalt serimi tamamlanan yollarda asfalt çalışmasını inceleyen belediye ekiplerinin yüklenici firmanın hatasını tespit ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan imalat teknik şartnameye uygunluk sağlamadığı için bedelsiz olarak söktürülerek herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu bağlamda idare söz konusu imalatın yeniden teknik şartnameye uygun olarak yapılması için ilgili firmaya idari ceza uygulamış, yazılı ihtarda bulunmuş ve imalatın yeniden yapılması için talep geçmiştir. Daha önce imalatı hatalı yapılan Hastane 2. Cadde ve Vali Sokak bu kapsamda söktürülerek, standartlara uygun şekilde yeniden asfalt yapımına başlanmıştır. Bu güne kadar yapılan tüm imalatlar gibi söz konusu caddemizde de yapılan imalatın standartlar doğrultusunda yapılacaktır."