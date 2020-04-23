İpekyolu Belediyesi çocukları unutmadı
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23 Nisan, İpekyolu, Yerel, Haber

İpekyolu Belediyesi çocukları unutmadı

İpekyolu Belediyesi çocukları unutmadı Van'ın İpekyolu Belediyesi, her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene yaşanan koruna virüs salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

23.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:58
İpekyolu Belediyesi çocukları unutmadı

İpekyolu Belediyesi çocukları unutmadı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene yaşanan koruna virüs salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerinde bayram sevincini yaşayan çocuklara, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan tarafından bayrak, balon ve çeşitli hediyeler dağıttı. Başkan Vekili Aslan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan evleri ziyaret ederek hediyeleri teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, "Korona virüs salgınından ötürü alınan tedbirler kapsamında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza atfedilen bu güzel ve anlamlı günde bir etkinlik ya da program düzenleyemedik. Bu bağlamda İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda bayrak ve balonlardan oluşan hediyeleri hazırladık. Mahalle mahalle, ev ev dolaşarak çocuklarımıza bayrakla beraber çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdük. Yaşanan bu zor süreçte bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzlerini güldürebildiysek kendimizi mutlu addediyoruz. Umarım bir an önce bu korona virüs belasından kurtulup güzel günlerimize geri döneriz. Bu zorlu süreçte lütfen sizler evinizde kalın bizler çeşitli etkinlik ve projelerimizi sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

İpekyolu Belediyesi çocukları unutmadı

Kaynak: İHA

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