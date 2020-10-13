İpekyolu Belediyesi Bakan Selçuk'un çağrısına kayıtsız kalmadı
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İpekyolu Belediyesi Bakan Selçuk'un çağrısına kayıtsız kalmadı

13.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:02
İpekyolu Belediyesi Bakan Selçuk'un çağrısına kayıtsız kalmadı

Van'ın İpekyolu Belediyesi son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fidan dikim çağrısı üzerine bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilçeye bağlı birçok okulda fidan dikimi başlattı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un fidan dikim çağrısı üzerine bir farkındalık oluşturmak amacıyla ilçeye bağlı birçok okulda fidan dikimi başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kısa süre önce ilk ders zilini çalacak köy okullarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenleri ve öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet etmişti. Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi ve öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" demişti.

İpekyolu Belediyesi de hem öğrencilere yeşil alanların ve ağaç sevgisinin kazandırılması, hem son zamanlardaki orman yangınlarına dikkat çekmek hem de Bakan Ziya Selçuk'un fidan dikim çağrısı üzerine harekete geçti. Farkındalık kapsamında belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ıhlamur, çınar, kiraz, süs armudu, katalpa ve at kestanesi fidanını ilçedeki okullara dağıtarak dikimini yaptı. Müdürlük, ayrıca dikimlerin sezon boyunca devam edeceğini de belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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