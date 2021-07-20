İpekyolu Belediyesi, 350 kişilik ekiple sokakları temizledi
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İpekyolu Belediyesi, 350 kişilik ekiple sokakları temizledi

İpekyolu Belediyesi, 350 kişilik ekiple sokakları temizledi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu Belediyesi "Daha Temiz Bir İpekyolu" sloganı ile bayram süresince 350 kişilik ekip ile sokakarı çöpten arındırdı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi "Daha Temiz Bir İpekyolu" sloganı ile bayram süresince 350 kişilik ekip ile sokakarı çöpten arındırdı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesindeki yoğunluğun ardından cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

"Daha temiz bir İpekyolu" sloganı ile tüm mahallelerde 350 personel ve 60 araçla yapılan çalışmalarla çöpler toplanarak katı atık bertaraf tesisine taşındı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Sinan Aslan, arife gününden itibaren başlatılan temizlik çalışmasının bayram süresince devam edeceğini söyledi.

Daha sağlıklı ve temiz bir İpekyolu oluşturma çabalarının süreceğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Ekip arkadaşlarımız İpekyolu için geceli gündüzlü fedakarca çalışıyor. Arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarının sonucunda, tertemiz bir İpekyolu oluşturma hedefimize, her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Ekiplerimiz rutin periyodik çalışmalarını bayram öncesi artırarak sürdürüyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."

Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, çalışmalar kapsamında kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan cami içleri ve avlularının da temizlenerek dezenfekte edildiğini ifade etti.

İpekyolu Belediyesi, 350 kişilik ekiple sokakları temizledi
İpekyolu Belediyesi, 350 kişilik ekiple sokakları temizledi
İpekyolu Belediyesi, 350 kişilik ekiple sokakları temizledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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