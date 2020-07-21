İpekyolu Belediyesi 15 kırsal mahalleye semt sahası kuracak
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İpekyolu Belediyesi 15 kırsal mahalleye semt sahası kuracak

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçeye bağlı 15 kırsal mahallede gençlerin ve çocukların sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla semt sahaları yapacak.

İpekyolu Belediyesi 15 kırsal mahalleye semt sahası kuracak
21.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:04

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçeye bağlı 15 kırsal mahallede gençlerin ve çocukların sporla iç içe olmasını sağlamak amacıyla semt sahaları yapacak.

İpekyolu ilçesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce çalışması yapılan, Plan ve Proje Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında ilçeye bağlı 30 kırsal mahallenin 15'inde semt sahası kurulacak.

Gençlerin ve mahalle halkının sportif faaliyetlerden nitelikli bir şekilde yararlanabilmesi için inşa edilecek semt sahaları 35 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda olacak.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, semt sahalarının çocuklar, gençler için çok önemli olduğunu belirtti.

Mahalle ziyaretleri sırasında çocukların uygun gördükleri yerlerde futbol oynadığına tanıklık ettiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Mahallelerde elverişli alanlar olmasına rağmen futbol sahası yok. Bu duruma gönlüm razı olmadı o yüzden bu sahaları hızlı bir şekilde yapacağız. Çocuklarımızın spor yapacağı güzel alanlar oluşturacağız. Daha sonra belki buralarda basketbol sahaları da yapacağız. Bütün kırsal mahallelerimizde bu sahalardan olsun istiyoruz ama maalesef bu bazen mümkün olmuyor. Yalnız 30 mahalleden 15'inde bu sahalar için yer bulabildik. Geriye kalan 15 mahallede ekiplerimiz uygun yer bulmak için tarama çalışması yaptılar ama bulamadılar. Bizim de buralarda hazine arazimiz olmadığı için şu an bir şey yapamıyoruz. Ama farklı alternatifler üzerinde çalışıp bu sorunu çözmek niyetindeyiz. Belirli mahallelerdeki sahalar yıl sonuna kadar tamamlanacak."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı çalışmalarının aksadığını aktaran Aslan, "Her mahallede bir futbol takımı oluşturmak istiyordum. Voleybol ve basketbola ilgisi olan kızlarımızı da bu alanlara yönlendirmek ve 15 takımlık iki lig kurmaktı. Bu sene bunları maalesef yapamadık. Ama bu semt sahaları başlangıç olsun, belki seneye dediğim şeyleri yaparız. Bu faaliyetlerin çocukları ve gençleri birbirine kaynaştırıcı yönü de olacak. Belki bu çocukların arasından futbolcu yetiştireceğiz ve bu futbolcular süper ligde oynayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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