İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan: "Günlük 350-400 ton çöp topluyoruz"
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İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan: "Günlük 350-400 ton çöp topluyoruz"

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van'ın yüzde 80'nine yakın çöpünü İpekyolu Belediyesi olarak topladıklarını belirtti.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan:
22.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:35

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van'ın yüzde 80'nine yakın çöpünü İpekyolu Belediyesi olarak topladıklarını belirtti.

Gazeteci Ziya Türk'ün Van FM'de hazırlayıp sunduğu Van'da Gündem Programı'nın konuğu olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van'da çevre konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Başkan Vekili Aslan, 2011 yılında Van'da meydana gelen depremlerde ağır hasarlı ve yıkılması gereken birçok binanın bulunduğunu belirterek, bu konuda kararlı olduklarını ve bu yapıları en kısa sürede yıkacaklarını ifade etti.

"İpekyolu'ndan 10 bin ton enkaz kaldırdık, günlük 350-400 ton çöp çıkarıyoruz"

Günlük ortalama 350-400 ton civarında çöp topladıklarını belirten Başkan Vekili Aslan, "Şehrin en büyük çöp toplama ekibi de bizde, yükte bizde. Yüzde 80'nine yakın neredeyse merkezin çöpünü bizim İpekyolu Belediyesi temizliyor ve topluyor. Çevre korumada yaklaşık olarak 400 ekibimiz var. Kendi rutin alanlarından ziyade Şamran Kanalı'na, Erçek Gölü'ne, Sıhke Gölü'ne şehrin dağına taşına girip temizlik yapıyorlar ve bunu rutin olarak sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra sokaklarımızı sürekli yıkıyoruz ve bunu rutin haline getirdik. Günlük 350-400 ton civarında çöp çıkıyor. Bu anlamda ekiplerimiz 3 vardiya halinde şehre hizmet anlamında yapıyorlar. Hatta bu temizlikler bazen halaylar eşliğinde yapıldı ve birçok ulusal kanalda da haber konusu oldu. Enkaz, hafriyat temizliğini de bu arkadaşlarımız yapıyor. Şuana kadar 10 bin ton enkaz hafriyat kaldırıldı. Bütün metruk binaları yıkıyoruz. Özellikle açtığımız yolların üzerinde bulunan metruk yapıları ve tehlike arz eden yerleri çevre koruma ekiplerimiz kaldırıyor" diye konuştu.

"Depremden kalma hasarlı binaları en kısa sürede yıkacağız"

Depremden kalma yıkılması gereken birçok yapı bulunduğunu belirten Başkan Vekili Aslan, "Bununla alakalı ilgili birimlere bilgi verdik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, AFAD'a bildirdik. Burada inanılmaz bir direnç var. Ağır hasarlı kararı çıkmış hala mahkemeye veren ve mahkeme süreciyle bizi oyalamaya çalışıyorlar. Buradaki amaç süreci uzatmak. Bununla alakalı prestij caddelerimiz var. Prestij caddelerimizde iş yapacağız, bir şeyler yapacağız. Buna karşı direnç gösteriyorlar. Bazı binalarda yargı süreci olduğu için yıkamıyoruz. Bu konuda kararlıyız ve hedefimiz var. En kısa sürede çoğunu yıkacağız" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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