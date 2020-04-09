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İpekyolu

İpekyolu Bediyesi'nden sokakta 'koronavirüs' konseri

İpekyolu Bediyesi'nden sokakta 'koronavirüs' konseri Van'ın İpekyolu Belediyesi kurduğu gezici müzik grubu ile korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser vermeye başladı.

09.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:10

İpekyolu Bediyesi'nden sokakta 'koronavirüs' konseri

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi kurduğu gezici müzik grubu ile korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal Türkiye" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser vermeye başladı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla sokakları dolaşarak, korona virüs nedeniyle evde kalan kent sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser verdi. Müzik grubu, "Evde Kal Van" yazılı pankartın asıldığı kamyonetin kasasında sokakları dolaşarak seslendirdiği şarkılarla hayatı eve sığdıranlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Sokaklardan yükselen müzik sesiyle şaşkınlık yaşayan ilçe sakinleri de; balkon, pencere ve damlara çıkarak şarkılara eşlik ederek mini konseri cep telefonlarıyla kaydetti. Müzisyenler de konseri izleyenlere sağlıkları için evde kalmaları için sürekli çağrıda bulundu.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentte vatandaşların büyük bölümünün çağrıya uyduğunu ifade etti. Evde kalan vatandaşların zaman zaman sıkıldığını ve kurdukları müzik grubuyla vatandaşlara evlerinden çıkmamaları koşuluyla Türkçe ve Kürtçe konserler verdiklerini dile getiren Aslan, bu sayede insanların eğlenceli zaman geçirdiğini ve yaşadıkları stresten bir nebze de olsa uzaklaştığını kaydetti. Aslan, "Çalışmamız çok başarılı oldu ve halktan olumlu dönüşler aldık. Diğer mahallelerimizde de bunu yaygınlaştıracağız. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyada üstümüze düşen ne varsa İpekyolu Belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlamında gerekli çalışmaları yapacağız. 3 noktada dezenfekte kabinleri kurduk. Bu anlamda belediyemizin bir öncülük yaptığını düşünüyorum. Psikolojik destek hattımız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Bu süreçte farklı sıkıntıları olanlar bu hatlarımızı arayarak psikolojik destek programından faydalanabiliyor. Bu zorlu süreçten hep beraber 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla çıkabiliriz" dedi.

İpekyolu Bediyesi'nden sokakta 'koronavirüs' konseri

Kaynak: İHA

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