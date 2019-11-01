İpekten kenar dantellerini maharetle işliyorlar

01.11.2019 15:23

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan İğne Oyası Atölyesi katılımcısı kadınlar, ipek iplikten iğne ile oluşturulan üç boyutlu kenar dantellerinin nasıl işlendiği öğreniyor.



Birçok branşta eğitim veren Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri, 7'den 70'e herkese hitap eden atölyelerle öne çıkıyor. Bu kapsamda Gökmeydan Halk Merkezi'nde açılan İğne Oyası Atölyesi büyük ilgi görüyor. Salı günleri, 9-12 ve 13-16 saatleri arası sabah ve öğle olmak üzere 2 grup olarak gerçekleştirilen İğne Oyası Atölyesinde katılımcılara, tüm dünyada "Türk danteli" olarak bilinen iğne oyasının ipek iplikten iğne ile oluşturulan üç boyutlu kenar dantellerinin nasıl işlendiği gösteriliyor. Usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları, Mayıs sonunda düzenlenecek olan yılsonu sergisi ile sona erecek.



İğne Oyası Atölyesi çalışmaları Gökmeydan Halk Merkezi dışında, Kırmızıtoprak Orhan Oğuz, Erenköy Sezai Aksoy, Vadişehir Türkan Saylan, 75. Yıl Selami Vardar, Emek Amigo Orhan, Ihlamurkent Hüsamettin Cindoruk ve Büyükdere Halk Merkezlerinde de yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA