İpeker'e Kuzey Yıldızı Ödülü
İpeker, TAİDER, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlediği 'Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Yarışması'nda, 'Büyük Ölçekli İşletmeler' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
İpeker, TAİDER, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlediği 'Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Yarışması'nda, 'Büyük Ölçekli İşletmeler' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com