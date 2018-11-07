İpeker'e Kuzey Yıldızı Ödülü

İpeker, TAİDER, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlediği 'Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Yarışması'nda, 'Büyük Ölçekli İşletmeler' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İpeker'e Kuzey Yıldızı Ödülü

İpeker, TAİDER, aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla düzenlediği 'Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Yarışması'nda, 'Büyük Ölçekli İşletmeler' kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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