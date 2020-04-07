İpekçilik Caddesi, araç trafiğine kapatılıyor Bursa İpekçilik Caddesi düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 hafta araç trafiğine kapatılacak.

Bursa İpekçilik Caddesi düzenleme çalışmaları çerçevesinde 3 hafta araç trafiğine kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce '8 Nisan Çarşamba günü' Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi İpekçilik Caddesi'nde zemin düzenleme çalışmaları başlatılacaktır. Bu nedenle cadde, 3 hafta süreyle 'geçici olarak' araç trafiğine kapatılacaktır.Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar kullanılacak. - BURSA

Kaynak: İHA