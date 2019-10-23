İpekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı

23.10.2019 13:20

Keban ilçesinde ipekböceği yetiştiriciliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mustafa Yüce, amaçlarının daha önce bir üretim yeri olan ilçenin yeniden ipekböceği üreten ilçe haline getirmek olduğunu söyledi.

Elazığ'a yapılacak bir dokuma evi ile el becerinin geliştirilmesinin yanında aile ve ülke ekonomisine ciddi getirisi olacağını kaydeden Yüce, "Elazığ'a ipek evinin yapılmasıyla ipekten elde edilen halı, kilim, kumaş gibi ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Ersin Tepeli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Arapgir ve Keban ilçesinden kadın girişimciler ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA