"İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" başlıklı sergisi Yıldırım'da
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"İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" başlıklı sergisi Yıldırım'da

'İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan' başlıklı sergisi Yıldırım'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Ağzamhocayev'in katılımıyla gerçekleştirilecek sergide, Özbekistan'ın bütün yönleriyle tanıtılması hedefleniyor.

Yıldırım Belediyesi, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliğinde düzenlenen, "İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" başlıklı fotoğraf sergisi 27 Ağustos 2021 tarihinde Bursa'da düzenlenecek.

Tarih, yaşam, doğa ve yemek konularından oluşan yaklaşık 150 eser, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

"ÖZBEKİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Sadece manevi önderleriyle değil, feyizli topraklarıyla eşsiz bir ülke olan Özbekistan'ın bağımsızlığının 30. Yılına özel hazırlanan fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "35 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, bereketli toprakları ve çalışkan halkı ile gönlümüzde farklı bir yeri olan Özbekistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk dünyasının kültür beşiği olan kadim Özbekistan ile Türkiye arasındaki mevcut ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış ve her geçen gün daha da derinleşmekte ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bizler de bu kutlu sürece katkı sunabilirsek kendimizi bahtiyar hissederiz. Bu düşüncelerden yola çıkarak, Özbekistan'ın usta sanatçılarının eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi ile çok kısa süre içerisinde yaklaşık 15 bin hemşehrimize Özbekistan'ı tanıtma fırsatı bulacağız. Ortak mirasımız olan dilimizle, kültürümüzle ve kadim tarihimizle birlikte kardeşliğimizi perçinlemeli ve Özbekistan ile Türkiye arasındaki, eğitimden kültüre, tarımdan turizme, ekonomiden savunma sanayine birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz'' dedi.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Kültür, siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Özbekistan arasında stratejik işbirliği planlaması yapıldığını belirten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "1991 yılında bağımsızlığını ilan eden, Orta Asya'nın kültür beşiği, bereketli topraklarıyla eşsiz Özbekistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuş, zaman içerisinde ikili ilişkiler güçlenmiş ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmuştur. İlişkilerimizin en temel noktası olan kültür alanında da bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde ileriye dönük başarılar elde edilmiştir. Türkistan medeniyetinin merkezlerinden olan Özbekistan'ı Türkiye'de tanıtabilmek ve bu ortak değerlerimizi halkımız ile buluşturmak bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Yıldırım Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etkinliğe katkı sağlayanlara şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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"İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" başlıklı sergisi Yıldırım'da - Haberler
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