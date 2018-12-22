Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Pekin Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye - Çin 2018 Turizm yılı münasebetiyle İpek Yolu Kültür Etkinlikleri düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapılan etkinlikte Çin sanat ve Wushu Kung Fu gösterileri ile Türk Halk Oyunları sahne aldı.

Orhan Ayhan ile İbrahim Bedir'in sunumunu yaptığı programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, kültür ve sanatın sporla hemhal olduğu bir geceyi yaşadıklarını söyledi.

Wushucuların, kendi sporunu bir sanat olarak gördüğünü belirten Duran, "Şimdi Wushu ile çok yakından ilgilenmeyenler bu programdan sonra Wushu'nun nasıl bir sanat olduğunu görecekler. 2018 yılı Çin'de Türk yılı olarak ilan edilmişti. Bizde hamdolsun 2018 bitmeden 22 Aralık'ta bu programla beraber Çin ve Türkiye dostluğunu pekiştirelim, gösterelim istedik." ifadelerini kullandı.

Çin Spor Bakanı Yardımcısı Tıan Jıangong da Türkiye'ye, İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Wushu'nun Çin'in büyük bir kültürünü, geleneğini kapsadığını anlatan Tıan Jıangong, Wushu'nun Çin'in en ünlü, en gelişmiş sporu olduğunu belirtti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpek Yolu Kültür Etkinlikleri'nin, Türkiye ile Çin arasındaki kültür iş birliğinin geliştirilmesi, daha güçlü hale getirilmesi için yapıldığını kaydetti.

Wushu Kung Fu'nun dünyanın en güzel, en faydalı sporu olduğunu vurgulayan Akyüz, "Wushu Kung Fu, insan anatomisini zihinsel, bedensel, ruhsal yönden geliştiren yegane bir spor. Güzel bir Çin kültürü. Bu güzel sporun ve kültürün Türkiye'de ve dünyada daha çok tanınması ve gelişmesini amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA