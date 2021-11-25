İPEK VE ESENTEPE MAHALLELERİNİN TAŞINMAZLARI İLE İLGİLİ ASKI İLANI

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari İli Yüksekova İlçesi, Esentepe ve İpek Mahallelerinde, 3402 sayılı kadastro kanununun 22-a maddesi gereği yapılan güncelleme çalışmaları sonucu tahdit ve tespitleri yapılan taşınmazlar, 26. 11. 2021 tarih ile 10. 12. 2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün ilan edilmek üzere, Belediye hizmet binası, Milli Emlak şefliği, ilgili mutarlıklar ve Hakkari Kadastro Müdürlüğünde Askı ilanına çıkarılmıştır. İtiraz ve bilgi için Hakkari kadastro müdürlüğüne 15 gün içerisinde başvuru yapılabilmektedir.

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