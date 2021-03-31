İpek Tanrıyar'a altın oran kirpik

İpek Tanrıyar, kirpik sanatçısı Kübra İnce'nin yeni buluşu olan kirpik pergeli için kamera karşısına geçti. Sunucu, "Türkiye'de ve dünyada güzellik sektörü sürekli gelişiyor" dedi. İşte detaylar...

İpek Tanrıyar, kirpik sanatçısı Kübra İnce'nin yeni buluşu olan kirpik pergeli'nin tanıtımını yaptı. Bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada çok sayıda ödül alan İnce, dünyada bir ilk olan kirpik pergeliyle, kadınların doğal kirpiklerinin zarar görmesini engelliyor.Dokuz ay önce anne olan ve fit görüntüsüyle dikkat çeken sunucu, altın orana sahip kirpikleriyle ilk kez poz verirken, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Dünya güzellik sektöründe bir ilke imza atan İnce ile kirpik pergelini tanıtan Tanrıyar, "Türkiye'de ve dünyada güzellik sektörü sürekli gelişiyor. Sektör açısından bu önemli buluşu bir Türk kadınının icat etmesi çok önemli. Tüm dünyada büyük ilgi göreceğine inanıyorum" dedi. Güzellik sektöründe mucit olarak tanınan İnce, "Artık kirpikte altın oran geçerli olacak. Pergel ile doğal kirpiğe zarar gelmemesi için ölçüm yapılarak, taşıma oranı ölçülecek. Sonrasında kişiye özel kirpik modeli çıkarılacak. Kişinin yüz haritasına göre kirpik ve kıvrım uygulanacak" dedi.

Kaynak: Snob Magazin