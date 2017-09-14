İpek Soylu, Çiftlerde Yarı Finalde

Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada Bondarenko-Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale çıktı.

İpek Soylu, Çiftlerde Yarı Finalde

Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada Bondarenko-Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale çıktı.

Kaynak: Dunya.com