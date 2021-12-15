İpek Şahinkara - Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans - Tez Savunması

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden İpek Şahinkara'nın "FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM" başlıklı tez savunması 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 11: 00'de Çekmeköy Kampüsü AB1 486 F numaralı salonda yüz yüze yapılacaktır.

Tez iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde fikri ve sınai mülkiyet haklarının konu olabileceği uyuşmazlık türleri incelenmiş; ikinci bölümde ise bu uyuşmazlıklarının tahkime elverişliliği, taraflar, yargılama ve yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin hususlara yer verilmiştir.

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