İpek Karabat'ın kardeşi Gül Polat bulundu mu? Gül Polat kimdir? Gül Polat olayı nedir?

İpek Karabat'ın kardeşi Gül Polat bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 17 yaşındaki İpek Karabat'ın kardeşi Gül Polat'a ne oldu, olayı nedir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İPEK KARABAT'IN KARDEŞİ GÜL POLAT BULUNDU MU?

İpek Karabat, 5 yaşındayken teyzesine evlatlık verilen kardeşi Gül Polat'ı arıyor. Şu anda yaşının 60 olması bekleniyor... Gülhanım olan ismini sadece Gül olarak kısaltan Polat, bir süre teyzesiyle Üsküdar'da yaşadı.

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