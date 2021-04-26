İpek İpek: "Sigorta bilinci artıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İpek İpek: "Sigorta bilinci artıyor"

İpek İpek: 'Sigorta bilinci artıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Deprem, sel, kaza, sağlık gibi bir çok kategoride sunulan sigortacılık hizmetleri Türkiye'de yaygınlaşıyor.

Deprem, sel, kaza, sağlık gibi bir çok kategoride sunulan sigortacılık hizmetleri Türkiye'de yaygınlaşıyor. Sigorta uzmanı ve akademisyen İpek İpek, "Sigorta kavramı konusunda insanlar her geçen gün bilinçleniyor, ihtiyaçları artıyor. Şirketler de aynı doğrultudaki büyüyor" dedi.

Sigorta uzmanı İpek İpek, sigorta kavramı konusunda vatandaşların her geçen gün bilinçlendiğinin altını çizerek, ihtiyaçların da arttığını kaydetti. İpek, "Şirketler de aynı doğrultuda büyüyor. Teknoloji ve dijitalleşmeyi de göz önünde tutarsak sigorta her zaman ön planda olacak, geleceğin mesleği olmaya devam edecek." dedi.

Bu alanda aldığı ödüller ile sektörde tanınan ipek İpek, "Emeklilik ve sigorta sektöründe aldığım birçok ödül sektörde duyulmamı sağladı. Ama beni ön plana çıkaran Boğaziçi Üniversitesi İş Dünyası Ödüllerinde ENSO özel ödülünü almak oldu. Geçen sene P&G CEO'su Tankut Turnaoğlu almıştı bu ödülü. Bu organizasyonlarda genelde en yüksek rütbeli göz önünde olan yönetici ve CEO'lar seçilir. Dürüstlük sağlamak için ödülü alacak kişilerin, sektörde başarılarını yakından takip ederek belirlemesi daha uygundur" diye konuştu. İpek, ödülü geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Psikolog Doğan Cüceloğlu'na ithafen almıştı. - İSTANBUL

İpek İpek: 'Sigorta bilinci artıyor'
İpek İpek: 'Sigorta bilinci artıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İpek İpek: "Sigorta bilinci artıyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:33:39. #1.14#

title