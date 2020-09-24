İpek Harbelioğlu kimdir? İpek Harbelioğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?
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İpek Harbelioğlu kimdir? İpek Harbelioğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

24.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:12
İpek Harbelioğlu kimdir? İpek Harbelioğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

İpek Harbelioğlu nereli? Harbelioğlu, Hatay'da bir müzikhole yapılan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda üç kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan İpek Harbelioğlu hayatını kaybetti. İpek Harbelioğlu kimdir?

İpek Harbelioğlu, 23 Eylül 2020 tarihinde gece saatlerinde motosikletle gelen iki kiş tarafından bir müzikhole yapılan silahlı saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından tüm müdahalelere rağmen vefat eden Harbelioğlu, sosyal medyada gündem oldu.

İPEK HARBELİOĞLU KİMDİR?

Harbelioğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Finansman eğitimi gördü, ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Dış Ticaret eğitimi aldı. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde ise İktisat okuyan Harbelioğlu, 23 yaşındaydı ve Hatay'da yaşamını sürdürüyordu.

İpek Harbelioğlu kimdir? İpek Harbelioğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

Aslan Yürek Spor Kulübünde yer alan Harbelioğlu 2014 yılında kulüpten ayrıldı.

İpek Harbelioğlu kimdir? İpek Harbelioğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

İpek Harbelioğlu, 23 Eylül 2020 tarihinde Hatay'ın Defne ilçesindeki Çevre Yolu Caddesinde bir müzikhol çıkışında motosikletli iki kişinin silahla açtığı silahlı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İpek Harbelioğlu kimdir? İpek Harbelioğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

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