İpek Halılar ABD Yolcusu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014'ten bu yana yürütülen, kırsal mahallelerde kadınların dahil edildiği "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" Projesi kapsamında dokunan ipek halılar, metrekaresi 11 bin 500 liradan ABD'ye gönderiliyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014'ten bu yana yürütülen, kırsal mahallelerde kadınların dahil edildiği "Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak" Projesi kapsamında dokunan ipek halılar, metrekaresi 11 bin 500 liradan ABD'ye gönderiliyor.
Kaynak: Dunya.com