İpek Elif Atayman kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman oldu. Daha önce Şişli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla ilişkilerden sorumlu danışmanlık yapan İpek Elif Atayman'ın göreve gelmesi merak uyandırdı. Peki İpek Elif Atayman kimdir?

İPEK ELİF ATAYMAN KİMDİR?

İpek Elif Atayman, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu. 1991-1998 yılları arasında farklı ulusal kanallarda görsel yönetmenlik ve muhabirlik yaptı.

90'lı yılların sonlarında ayrıldığı televizyon sektörünün ardından 11 yıl boyunca Şişli Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden sorumlu danışmanlık görevini yürüttü. Bu süre zarfında pek çok özel kurum ve kuruluşla ortaklaşa projeler ve sosyal sorumluluk kampanyaları düzenledi.

Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Atayman, siyasi kişi ve kurumların yanı sıra çeşitli sektörlerden farklı kurum ve şirketlere iletişim danışmanlığı yaptı.

2010 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden "Politik Sinema: Costa Gavras" üzerine yaptığı tez çalışması ile doktorasını alan Dr. Atayman, halen özel bir üniversitede ders vermeye devam etmektedir.

Atayman, Mart 2016/Ekim 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığında, Basından sorumlu Başkan Danışmanlığı görevini de yürütmüştür.

Bir çocuk annesi olan Atayman, Basın Konseyi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey üyesidir.