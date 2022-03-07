Oba Food Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı'ya, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ederken Türkiye'nin başarılı ihracatçı kadınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle ödüllerine kavuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen "İhracatın Güçlü Kadınları" ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Makarna üretim ve ihracatındaki başarısının yanı sıra, kadın istihdamındaki başarısı ile de dikkat çeken Oba Food Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı'ya "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ile TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından verildi.

Gaziantep'in ve bölgenin ihracat şampiyonu 8 Yıldan bu yana makarna sektöründe ihracat şampiyonu olan Oba Makarna, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri sektörünün de en fazla ihracat yapan firması. Türkiye makarna ihracatının yüzde 40'ını tek başına gerçekleştiren Oba, aynı zamanda Gaziantep'in yanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de en fazla ihracat yapan firması unvanını taşıyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel