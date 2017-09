İpek; "Çeşmeli-Taşucu'nda Çalışmalar Hemen Başlamalı"

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin ipek, Çeşmeli-Taşucu otoyolunun Mersin'in doğu bölgesinde trafiği rahatlatacağını ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, çalışmaların vakit kaybetmeden başlaması gerektiğini söyledi.



İpek, Çeşmeli-Taşucu otoyolunun Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından onaylanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bu yolun, Mersin'in doğu bölgesinde trafiği rahatlatacağını ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren İpek, "Yapılması planlanan Çeşmeli-Taşucu otoyolu, Mersin'de özellikle yaz aylarında büyük bir sorun haline gelen trafiği şüphesiz ki rahatlatacaktır. Ayrıca Taşucu bölgesine turizm anlamında yatırım artacak, bölge halkına da istihdam sağlanmış olacak. Çeşmeli-Taşucu otoyolu, ulaşımı kolaylaştıracak olmasından kaynaklı Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana gibi çevre illerden Taşucu bölgesine ciddi bir yerli turistin gelmesine katkı sağlayacaktır. Mersin'in gelişmesi için, Mersin'in yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bir turizm kenti olması için şehircilik anlamında bu gibi yatırımlara ihtiyacı var" dedi.



Mersin halkının uzun zamandır bu hizmeti beklediğini belirten İpek, "Çeşmeli-Taşucu otoyolu, projesi yıllar öncesinden çizilmiş olan ve Mersin halkı tarafından uzun yıllardır beklenen bir hizmet. Daha fazla geç kalınmadan, bir an önce çalışmaların tamamlanarak hayata geçirilmesini umuyorum. Ayrıca başta Kalkınma Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese, Mersin halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MERSİN