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İpek böcekçiliği, kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor

Menteşe'de bir zamanların en önemli geçim kaynağı olan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yeniden hayat buluyor.

İpek böcekçiliği, kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor
10.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:13

Menteşe'de bir zamanların en önemli geçim kaynağı olan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yeniden hayat buluyor. Kafaca ve Bayır Mahallesinde yaşayan 8 aile Menteşe Belediyesi'ne ait Bayır Mahallesindeki 450 adet dut ağacının yetiştiği 15 dönüm arazide, ipekböcekçiliği yetiştiriciliğine başladı. Üreticilerin emekleriyle "İpek Evleri"nde yeniden canlanan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği sayesinde, yörenin yeniden ipek sektöründe canlanması ve kırsal kalkınmanın oluşması hedefleniyor.

Bayır Mahallesinde yeniden canlanan ipe kböcekçiliği yetiştiriciliği ile mutlu olduklarını belirten üretici Gülşen Çoban, "İlk kozanın 30-35 gün sonra sarılacağını söylediler. Sürekli takip etmeye başlamıştık. İlk gördüğümde parlaktı ve çok duygulandım" dedi.

Geçmişte ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici Durana Yurtsever ise "1986 yıllarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapmıştım. Onların yaprak yemesi çok hoşuma gidiyordu. Bu sene yeniden denedik. Seviyorum, hoşuma gidiyor bu işle uğraşmak" dedi.

"Dut Anaç Merkezi Kuruldu"

Muğla Yerel Tohum Derneği Başkanı Mehmet Bal geçmiş yıllarda dikilen dutların Dut Anaç Merkezi yapılması yönünde Menteşe Belediyesi'ne talepte bulunduklarını belirterek, "Dut Anaç Merkezi yapmak ve yöredeki tüm değerli dutları buraya taşımak, ayrıca ipek böcekçiliği yetiştirmek için başkanımıza düşüncelerimizi ilettik. Başkanımız sağ olsun bu konuda bizlere büyük bir destek verdi. Bayır Mahallemizde geçmişte ipek böcekçiliği yetiştiren ailelerde üretime sahip çıkınca ipek böcekçiliği üretimine yeniden başladık. Şuanda Dut Anaç Merkezimizde 8 üretici ailemiz ile mevcut dutlardan üretime başlandı. Hasat zamanı da Koza Birlik ile yaptığımız alım garantisi ile üreticilerimize ekonomik bir katkı sağlanacak. Başkanımıza verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye Kadın Üreticileri Destekliyor"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ile yörede ipek sektörünün yeniden canlanacağını belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olmaya özen gösterdik.

Bugün de özellikle kadın üreticilerimizin yanında olmaktan çok mutluyuz. Sivil toplum örgütlerimizden Yerel Tohum Derneğimiz ile geçmişte yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından olan ipek böcekçiliğinin canlanması için bir çalışma başlattık. Bayır Mahallemizde bulunan 15 dönüm arazideki 450 dut ağacımızı, üreticilerimizin ipek böcekçiliği yetiştirebilmesi için Yerel Tohum Derneği'mizin hizmetine sunduk. 8 üretici ailemiz "İpek Evleri"nde üretime başladı ve ürünlerini elde etmeye başladılar. Amacımız bu bölgeye yeni dut ağaçları da ekerek, ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak, yörenin ipek sektöründe yer almasını ve kırsal kalkınma oluşumunu sağlamak. Geleceğimiz için üretmeye, kadın üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yeni Kuşaklara İpek böcekçiliği Öğretilecek"

Bayır Mahallesindeki "İpek Evleri" nde üretici aileleri ziyaret eden ve üretim hakkında bilgiler alan Başkan Gümüş, geçmişte en büyük gelir kaynağı olan ama zamanla unutulan ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirterek, "Bir zamanlar bölgenin en önemli gelir kaynağı olan ipek böcekçiliği yetiştiriciliği zamanla unutuldu. Şimdi Yerel Tohum Derneğimizle hayata geçirdiğimiz proje ile ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeni kuşaklara aktarmak, ailelerimize ekonomik bir gelir sağlamak ve kadın üreticilerimize destek olmak istiyoruz. Üreticilerimizin hevesli olması bizi çok mutlu etti. Nisan Ayı'nın son haftasında Koza Birlikten 40 bin böcek alan üreticimiz hasat almaya başladı. Kozalar oluşuyor. Buradan elde edilecek kozalar yine alım garantili Koza Birliğe verilecek. Aileler bu şekilde bir gelir, bir kazanç elde etmiş olacak. Bir aile 100 metrekarelik bir alandaki ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ile yaklaşık 6 - 7 Bin Türk Lirası bir kazanç elde ediyor olacak. Menteşe Belediyesi olarak İpek böcekçiliği yetiştirebilmesi için desteğimiz devam edecek. Daha fazla ailenin ipek böcekçiliğinden gelir sağlamasını hedefliyoruz" şeklinde belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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