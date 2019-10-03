İpek böceği yetiştiren 800 çiftçiye destek

03.10.2019 19:03

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince başlatılan kırsal kalkınma hamlesi kapsamında, 800 çiftçiye ipek böcekçiliği malzeme yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde ipek böcekçiliği üretimini gerçekleştiren çiftçilerle olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Milletin her bir kuruşunu millet için harcama kararlılığını sergilediklerini kaydeden Güzeloğlu, uzun yıllar kentte milletin gelişim ve kalkınmasının önündeki hizmetlere engel olan ihanet odaklarının zihniyetini reddettiklerini belirtti.

Bunların milletin geleceğine verdiği zararı bugün hep birlikte gördüklerini ifade eden Güzeloğlu, "Terör örgütü PKK'nın ve onun iş birlikçilerinin siyasi uzantılarının ajandasında millete hizmet etmenin olmadığını biliyoruz. Milletin önünde duran, hakkını gasbeden ve kalkınmasına engel olan zihniyetin milletimiz tarafından reddedildiğini görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Kulp ilçesinde kurulan ipek böcekçiliği fabrikasının üretimde Türkiye'de lider olduğunu bildiren Güzeloğlu, fabrika vardiyasını çoğaltmaları gerektiği dile getirdi.

"Yaş koza üretimini 150 bin tonlara çıkarmak lazım"

"Yaş koza üretimini 150 bin tonlara çıkarmak lazım." diyen Güzeloğlu, sadece üreten değil ürettiği ipeği kumaşa dönüştüren ve marka yapan kent olmaları gerektiğini anlattı.

İlk etapta üretimin artırılması adına belediye olarak malzemeleri ücretsiz karşıladıklarını bildiren Güzeloğlu, bundan sonra üretim evleri ve merkezleri yapacaklarını, belirlenen yerlerin kısa sürede inşaasına başlayacaklarını söyledi.

Güzeloğlu, "Yeter ki üretim, kalkınma ve gelişme olsun. Çünkü bu yerli ve milli üretimdir. Bunun altının çizilmesi gerekiyor. Yıllarını heba eden ihanete ve terör örgütüne karşı kent bu kararlılığını sergiliyor, bu nedenle hizmeti de hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu ayda yaş ipek böcekçiliği kozası ödemelerinin yapılacağını ve tarıma desteğe devam edeceklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar da daha önce 22 milyon lira yatırımla Kulp ilçesinde ipek böcekçiliğini canlandırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Programda, 800 çiftçiye ipek böcekçiliği malzeme yardımı yapıldı.

Kaynak: AA