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İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

29.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:48
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı , 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını belirterek, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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