İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
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İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.

29.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:48
İpek böceği destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı , ipek böceği desteği ödemelerine bugün başlayacaklarını duyurdu.


Bakan Pakdemirli, ipek böceği desteği ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine 29 Kasım 2019 Cuma günü başlıyoruz. Bu çerçevede 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon TL ödeme yapacağız. Destek ödemeleri bugün saat 18.00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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