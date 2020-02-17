İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya gelecek
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İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya gelecek

Müzisyen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.

17.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:34
İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya gelecek

Müzisyen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.

tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.

Sanatçıların Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söyleyeceği etkinlikte, katılımcılar sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.

Kaynak: AA
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