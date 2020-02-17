İpek Açar ve Alper Kömürcü, Üsküdar'da hayranlarıyla bir araya gelecek
Müzisyen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.
17.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:34
Müzisyen İpek Açar ve Alper Kömürcü çifti, "Nevmekan'da Akustik Muhabbet" etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Nevmekan Sahil'de gerçekleştirilecek.
Sanatçıların Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip şarkı söyleyeceği etkinlikte, katılımcılar sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.
Kaynak: AA