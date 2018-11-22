İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Kurtardı

İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İpe Dolanan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Nizip Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Ayağına ip dolanan bir güvercin konduğu ağaçta asılı kaldı. Güvercinin çırpındığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan güvercini kurtararak ayağına dolanan ipi çıkardı. Güvercin daha sonra havaya fırlatılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. - GAZİANTEP

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