İpe dolanan ebabili itfaiye kurtardı

Mersin'de bir binada bacakları ipe dolanan ebabil için ekipler seferber oldu.

Merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki bir binanın 4. katından kuş sesi geldiğini duyanlar, bir ebabilin yuvasında ipe dolandığını fark etti.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Ebabil, tedavi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edildi.

Kaynak: AA