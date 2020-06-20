İpe dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri koştu İpe dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri koştu İtfaiye ekipleri, ebabil kuşunu kurtarıp yuvasına yerleştirdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında ipe dolanıp sıkışan ebabil kuşunu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına geri koyuldu.

İpe dolanan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri koştu

İtfaiye ekipleri, ebabil kuşunu kurtarıp yuvasına yerleştirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında ipe dolanıp sıkışan ebabil kuşunu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına geri koyuldu.

İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Esen Sokak üzerinde bir evin çatısına yuva yapan ebabil kuşu, uçmaya çalıştığı sırada ipe dolandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yapılan çalışma ile ipe takılarak mahsur kalan ebabil kuşunu kurtararak yuvasına koydu. Çevredeki vatandaşlar ise kuşun kurtulmasına sevinirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA