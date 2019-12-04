İpe asılarak kurutulan lezzet; uskumru çiroz
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İpe asılarak kurutulan lezzet; uskumru çiroz

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Rumlardan kalma tarifle uskumru balığından üretilen çiroz, aradan 100 yıl geçmesine rağmen sofraların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

04.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:56
İpe asılarak kurutulan lezzet; uskumru çiroz
'nin ilçesinde, Rumlardan kalma tarifle uskumru balığından üretilen çiroz, aradan 100 yıl geçmesine rağmen sofraların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. 

Gelibolu ilçesinde Rumlardan kalma 100 yıllık lezzet çiroz, uskumru balığından yapılıyor. Yağsız ve zayıf döneminde salamuraya yatırılan uskumru balığının bir gün bekletildikten sonra bağırsağı alınıyor. Suda bekletildikten sonra tuzlanan uskumru balığı, kuyruğundan iple bağlandıktan sonra üzeri tülle örtülü şekilde güneşte kurutularak çiroz haline getiriliyor.

Çiroz'un özel bir ürün olduğunu ifade eden Aygül Kemerli Ersoy, "İpte kurutulduktan sonra kuyruğundan maşayla tutarak hafif ateşe gösteriliyor. Daha sonra sert bir cisimle balığa vurunca dağılıyor. Balık kalınlığı ve sertliğine göre sirkede 3- 5 saat arasında bekletiliyor. Sonra elimiz ile hafif şekilde sıkarak alıyoruz. Üzerine, olmazsa olmazı kaynatılmış yumurtanın yanı sıra zeytinyağı ve dere otu konularak harika bir meze oluyor" diye konuştu.'DOĞAL ORTAMDA KURUTULUR'

Konserve balık üreticisi Aygül Kemerli Ersoy, Gelibolu'nun yanı sıra balıkçılık yapılan bir çok il ve ilçede çiroz balığı yapıldığını belirterek, "Çiroz denmesinin en önemli nedeni, uskumru balığının en zayıf ve en yağsız döneminde yapıldığı içindir. Çiroz yüzyıllardır yapılan bir uygulamadır.  Rumlardan kalma harika bir mezedir. Bu lezzet biraz unutulmaya yüz tutmuştur. Çünkü uskumru az çıkmaktadır. Yemek için bile çok az bulunur. İstanbul'da ithal uskumrudan yapıp satıyorlar. Gerçek uskumru çirozu budur. Çiroz, kilo ve taneyle satılır. Eskiden ayıklanıp, poşetler içerisinde gramla ya da kiloyla satılırdı. Şu anda taneyle satılıyor. Tanesi 1,5 ile 2 lira civarında satılıyor" dedi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
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