IPCC'den iklim değişikliği raporu: İnsanlık için kırmızı alarm
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IPCC'den iklim değişikliği raporu: İnsanlık için kırmızı alarm

IPCC'den iklim değişikliği raporu: İnsanlık için kırmızı alarm
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Altıncı Değerlendirme Raporu'nu yayınladı.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), Altıncı Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Raporda, iklim değişikliğinin insanlık için kırmızı alarm verdiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir iklim felaketini önlemek için şimdi kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

IPCC'nin yayınladığı Altıncı Değerlendirme Raporu'nda, iklim değişikliğinin insanlık için kırmızı alarm verdiği belirtildi. Raporda, küresel yüzey sıcaklığının 2011-2020 arasındaki on yılda 1850-1900 arasındakinden 1,09 santigrat daha yüksek olduğu ifade edildi. Öte yandan, son beş yılın, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olduğu, dünya genelinde iklim değişikliği ve buzulların erimesinde insan etkisinin yüzde 90 oranında olduğu kaydedildi.

GELECEK TAHMİNLERİ ENDİŞE VERİYORRaporda iklim değişikliğine ilişkin gelecekte olması beklenen değişimler de yer aldı. Raporda, sıcaklıkların 2040 yılına kadar 1850-1900 seviyelerinin 1,5 santigrat üzerine çıkacağı, değerlendirilen tüm senaryolarda, Kuzey Kutbu'nun 2050'den önce en az bir kez Eylül ayında neredeyse buzsuz kalmasının muhtemel olduğu ifade edildi. Öte yandan iklim değişikliğine bağlı olarak birçok bölgede yangınların artacağı ifade edildi.GUTERRES: KARARLI HAREKET ETMELİYİZ

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanıtlar reddedilemez. Sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı tehlikeye atıyor. Küresel ısınma, birçok değişikliğin geri döndürülemez hale gelmesiyle, dünya üzerindeki her bölgeyi etkiliyor. Bir iklim felaketini önlemek için şimdi kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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