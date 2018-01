Ipart-2 Programı Utso'da Tanıtıldı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Uşak İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD-2 Programı 3. Çağrı Dönemi bilgilendirme toplantısı yapıldı.



UTSO meclis salonundaki toplantıya katılan Uşak Valisi Salim Demir, yaptığı konuşmada, TKDK Uşak İl Koordinatörlüğü tarafından yürütülen IPARD-2 Programı 3. Çağrı Dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Her çağrı döneminde katılımın dahada artığına dikkat çeken Vali Demir, "Hepinizin bildiği gibi birinci çağrıyı bir çıraklık dönemi olarak kabul ediyoruz, ikinci çağrı döneminde artık kalfalığa başladık ve bu 3. dönemde artık ustalık dönemindeyiz." dedi.



Uşak olarak devlet desteklerinden maksimum düzeyde faydalanmak istediklerinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:



"Her köyümüzde her kasabamızda bacası tüten tarıma dayalı bir fabrikamızın, en azından atölyemizin istisnasız olarak kurulmuş olması lazım. Eğer biz top yekun bir hamle olan toplumsal kalkınmayı sağlamak istiyorsak bunu en küçük birimimizden itibaren başarmamız gerekiyor. Bu da nedir, köylerimizdir, kasabalarımızdır, ilçe ve illerimizdir ve ülkemizin tamamıdır. Dolayısıyla bu toplumsal kalkınmaya, bu toplumsal hamleye el birliğiyle, işbirliğiyle, gönül birliğiyle hepimiz sahip çıkacağız. Aslında bu program bize şunu söylüyor diyor ki, kendiniz için bir şey istiyorsanız, ülkeniz için bir şey istiyorsanız, milletimiz, devletimiz ve insanlık için bir şey istiyorsanız bu iş önemlidir. Bu işe sarılalım. Bu işte biz de valilik olarak kurumlarımız olarak sizlerle beraberiz. Bu kapsamda yapılacak olan her türlü faaliyeti hem TKDK olarak hem Zafer Kalkınma Ajansı olarak ve diğer birimlerimiz olarak sizlere rehberlik etmeyi sizlerle ilgili konuları çözmeyi de bu an itibariyle bu özel programda, özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum."



TKDK tarafından sağlanan destekleri UTSO olarak önemsediklerini ifade eden UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir ise, iş adamlarından tarımsal yatırımlara önem vermelerini istedi.



TKDK Uşak İl Koordinatörü Hasan Duru, daha sonra 1., 2. ve 3. çağrı dönemleri ile ilgili bilgi aktardı.



Toplantıya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, daire müdürleri sanayici ve iş adamları katıldı.