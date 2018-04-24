Ipard ile 6.6 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, IPARD I Programı kapsamında 2012-2016 yılları arasında çiftçilerle 10 bin 559 hibe sözleşmesi imzalandığını ve kırsala 3,3 milyar lirası hibe olan 6.6 milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun genel koordinasyon toplantısı 42 il koordinatörünün katılımıyla Çorum'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TKDK Başkanı Hakan Kalender, yüzde 50 hibe desteğiyle yapılan yatırımlarla 57 bin kişiye istihdam sağlandığını bildirdi. IPARD II Programının üçüncü başvuru çağrısının çiftlik faaliyetlerine yönelik proje başvurularının 30 Mart itibariyle sona erdiğini ifade eden Kalender, hayvancılık yatırımlarına yönelik başvuruların ise 27 Nisan'da sona ereceğini, ayrıca üçüncü çağrıya yönelik başvuruların değerlendirilmesi ve sözleşmeye bağlanmasına yönelik yol haritasını belirleyeceklerini anlattı.

TKDK'nin her zaman çiftçilerin yanında olması gerektiğini vurgulayan Kalender, koordinatörlere kuruma gelen vatandaşlarla azami oranda ilgilenmeleri talimatını verdi.

Toplantıya, Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Şerife Kontoğlu ve Finansman Genel Koordinatörü Hakan Aksoy katıldı.