"Ipard Iıı Hazırlık Süreci ve Ipard Iı Uygulamaları Toplantısı"
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"Ipard Iıı Hazırlık Süreci ve Ipard Iı Uygulamaları Toplantısı"

'Ipard Iıı Hazırlık Süreci ve Ipard Iı Uygulamaları Toplantısı'
Habermetre - Haberler | Toplum

"IPARD III HAZIRLIK SÜRECİ VE IPARD II UYGULAMALARI TOPLANTISI"Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM) ev sahipliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile IPARD III Hazırlık süreci ve IPARD II uygulamaları konulu toplantı gerçekleştirildi.

"IPARD III HAZIRLIK SÜRECİ VE IPARD II UYGULAMALARI TOPLANTISI"

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün (TRGM) ev sahipliğinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile IPARD III Hazırlık süreci ve IPARD II uygulamaları konulu toplantı gerçekleştirildi.

TRGM Vekili Kerim Üstün, TKDK Başkan Vekili Dr. Muhammed ADAK, her iki kurumun yöneticileri ve ilgili uzmanların katıldığı toplantıda IPARD III Programı hazırlık süreci ve mevcut uygulanan IPARD II Programı uygulamalarından teknik destek ve LEADER yaklaşımı tedbiri ile ilgili istişareler yapıldı.

Yönetim Otoritesi ile TKDK'nın her zaman uyum içerisinde çalıştığını belirten Adak ve Üstün, IPARD II Programı'na ait fonların en etkin şekilde kullanılması ve IPARD III Programı hazırlık sürecinin en iyi şekilde yönetilmesi için bu uyumun devam etmesi ve önümüzdeki dönemde bu şekilde bilgilendirme toplantıları için daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladılar.

Kaynak: Habermetre

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