IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Yirmi birinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.
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IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Yirmi birinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Yirmi birinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.
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IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Yirmi birinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Yirmi birinci Grup ile Onuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

Kaynak: Habermetre

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IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Yirmi birinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Sekizinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. - Haberler
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