Ipard Iı Programı 9. Çağrı Dönemi Onyedinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi Yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onyedinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onyedinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Onyedinci Grup ile Onuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

9. Çağrı Dönemi Onyedinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi Dördüncü Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesini görmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre