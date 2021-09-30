'IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 26. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 13. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.' - Haberler
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"IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 26. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 13. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır."

Habermetre - Haberler | Toplum

"IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 26. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 13. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

ÇİFTLİK, NİĞDE (Habermetre) - "IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 26. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 13. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. ""IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 26. Grup ile 10. Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden 13. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. "

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Haber: 'IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 26. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 13. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.' - Haberler
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