"IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi 25. Grup ve 10. Çağrı Dönemi 12. Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. "IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Yirmi Beşinci Grup ile Onuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinden On ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır.

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